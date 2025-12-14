人気シリーズ「まみれワールド」から、冬のスイーツ欲をくすぐる期間限定フレーバーが登場しました。バターの濃厚さと白いチョコレートのまろやかさが溶け合う「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」は、見た目まで“まっ白”で背徳感たっぷり♡個包装にはキャラクター“じわーるくん”が白く染まっていくストーリーが描かれ、食べる