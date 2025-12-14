今季途中でドジャースからレッドソックスに移籍し、ＦＡとなっていたダスティン・メイ投手が１３日（日本時間１４日）、カージナルスと１年契約で合意したと米メディアが伝えた。メイは右肘のトミー・ジョン手術や内臓疾患を乗り越え、今年２年ぶりにメジャー復帰を果たした。スネルやグラスノーが故障離脱する中で１９試合に登板。６勝７敗、防御率４・８５の成績を残し、７月末のトレード期限直前に若手有望株２人との交換ト