2025年末での廃止が決定したガソリン税の暫定税率。その一方で、最近は「走行距離課税」が話題になっています。本記事では、その概要やメリット／デメリット、導入の課題について解説します。【写真】トリビア→クルマのナンバープレートの「ひらがな」で使われない4文字とは？「走行距離課税」とは何なのか走行距離課税とは、その名の通り「走行距離に応じて税金を課す」仕組みです。日本ではまだ導入されていませんが、海外では