【スティームボートスプリングズ（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は13日、米コロラド州のスティームボートスプリングズでビッグエア最終第3戦の決勝が行われ、男子は荻原大翔（TOKIOインカラミ）、女子は鬼塚雅（ISPS）が制した。