俳優伊原剛志(62)が13日、X（旧ツイッター）を更新。夫婦別姓をめぐり、私見をつづった。伊原は「夫婦別姓選択出来るんだったら別姓にしたい人はするしたくない人はしないそれでええんちゃうの？何が問題？？？」と端的に記した。夫婦の姓をめぐっては、政府の男女共同参画会議が12日、第6次男女共同参画基本計画の「基本的な考え方」の案を示し、そこに「旧姓の通称使用の法制化を検討する」旨の記載を盛り込んだ。高市