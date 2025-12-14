リーグ・アン 25/26の第16節 パリFCとトゥールーズの試合が、12月14日05:05にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはジョナタン・イコネ（MF）、モーゼス・サイモン（FW）、ビンセント・マルケッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）らが先発に