今年の漢字に選ばれた「熊」。人が襲われるケースが相次ぎ、冬眠を迎えるはずの今の時期も市街地での目撃や被害が後を絶ちません。 【写真を見る】クマに恐われた男性｢これもうだめだと…｣ 過去最悪の被害の一方で猟友会は｢数が減ってきている｣ 駆除されたクマの“ある特徴”とは 訪ねたのは、岐阜県高山市に住む男性。11月、自宅のすぐ裏でクマが出たといいます。 「こんなにひどいのは初めてです」 （自宅裏でクマが出