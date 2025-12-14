元タレント・木下優樹菜が12月4日に38歳の誕生日を迎えた。木下は“ユッキーナ”という愛称で親しまれ、モデル・タレントとして活躍。2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母となり、2019年に離婚。2020年7月に芸能界を引退し、YouTubeなどで活動している。SNSでは娘との仲良しショットや、現在の恋人との写真なども投稿。この記事では、2025年の木下の投稿を振り返っていく。【写真】娘と水着、彼氏との旅行