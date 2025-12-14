家事も育児も女性任せ──そんな古い価値観を抱える男性が、残念ながらいまだに存在するようです。友人A子の夫も、あれこれやりっぱなしで片付けができないタイプ。そんな夫に、3歳の息子が痛快なひと言を放ちました。今回は友人A子から聞いた、スカッとするエピソードをご紹介します。 後片付けができない夫