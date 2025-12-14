豪州ウインターリーグプロ野球・巨人の石塚裕惺内野手が、武者修行中のオーストラリアで放った一撃に反響が相次いだ。13日、ブリスベン・バンディッツとのダブルヘッダー第1戦で飛び出した3号アーチがファンを驚かせた。豪州ウインターリーグのアデレード・ジャイアンツに加わっている石塚は「1番・遊撃」で先発出場。1-1で迎えた6回の第3打席、真ん中へ投じられた速球をフルスイング。打球は右中間フェンスを越え、勝ち越し弾