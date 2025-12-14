元ドジャースでレッドソックスからＦＡになっていた先発右腕ジャスティン・メイ投手が、カージナルスと１年契約で合意したことが明らかになった。ＥＳＰＮ局のパッサン記者がＸで報じた。メイは１９年にドジャースでメジャーデビュー。２０年のポストシーズンに３勝を挙げる活躍を見せ、次世代エース候補と期待された。だが２１年に右肘、２３年に右前腕の手術を受けるなど故障に苦しんだ。２３年にはのどの裂傷で緊急手術を受