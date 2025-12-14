最近ではChatGPTを日常的に使用している人は多いだろう。なんでも答えてくれて便利な反面、「ちょっと真面目すぎるのでは？」と思わずツッコミたくなる場面もあるらしい。そんなChatGPTと自身との関係を描いた作品『チャットGPTに心配されたこと』（作：ムキ子さん）がX（旧Twitter）に投稿されると、118万回以上閲覧されて注目を集めている。 【漫画】『チャットGPTに心配されたこと』 作者は、ChatGPTになんでも話をしており、