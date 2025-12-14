15日(月)にかけて北海道は猛吹雪や大雪、東北は暴風に警戒が必要です。20日(土)と21日(日)頃は関東や東海で雨、22日(月)から23日(火)は東北から九州にかけて広く雨が降るでしょう。気温は高温傾向で、この時期としては厳しい寒さの日は少なくなりそうです。15日(月)は北海道は猛吹雪・大雪東北・北陸も暴風に警戒15日(月)は急速に発達する低気圧が千島近海に進み、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北海道では猛吹雪や大