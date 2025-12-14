上田綺世は今季15試合で18得点と大活躍オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は今季15試合で18得点と驚異的なペースで得点を量産している。その活躍によって海外メディアではその去就が注目を集めている。上田は現在、欧州の主要リーグ全体のトップスコアラーだ。イングランド代表FWハリー・ケイン（17得点／バイエルン・ミュンヘン）やフランス代表FWキリアン・ムバッペ（16得点／レアル・マドリード）、ノルウェ