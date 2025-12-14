「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１３日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会を前に、１２日は前日会見が行われ、大阪の問題児喧嘩自慢シェンロンが元関東最大級ギャング最高幹部、内藤裕に卵をぶつける暴挙。卵が朝倉にもかかってしまう場面があった。計量を終え、フェイスオフとなると、シェンロンが内藤の顔面に卵をぶつけながら張