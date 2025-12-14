北千葉道路がやってくる！拡幅急げ!?国土交通省関東地方整備局が2025年12月1日、千葉県成田市で事業中の国道51号「成田拡幅」について、進捗状況や今後の見込みなどを話し合いました。 【開通近い…？】これが「成田拡幅」と北千葉道路の現状です（地図／画像）国道51号は千葉市からJR成田線沿いに成田、佐原などを経て水戸市に至る国道で、「成田街道」や「佐原街道」などと呼ばれる主要道路です。成田拡幅は成田市街とその