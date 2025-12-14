大阪観光局が運営する大阪来てなキャンペーン実行委員会は、JR西日本と連携し、OSAKA光のルネサンス2025で「世界のミャクミャク展」を12月14日から25日まで実施する。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」に、パビリオンスタッフなど万博関係者がペイントを施し、その作品をオーナメントにしたクリスマスツリーを展示する。イルミネーションとあわせて、大阪・関西万博の雰囲気を楽しめる内容とする。場所は中之島公