慢性骨髄性白血病＝CMLの患者をサポートする、日本初の共同プロジェクト。 がん治療での “見えない我慢” に寄り添う取り組みが始まっています。 6年前に、慢性骨髄性白血病＝『CML』と診断された69歳の男性患者。 （患者） 「白血病＝ “死” というイメージがあった。一時したら、もう亡くなっていくという…」 『CML』は血液をつくる細胞ががん化し、白血球などが異常に増える病気で進行がゆっくり