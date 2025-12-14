レッドソックスからFAとなっていたダスティン・メイ投手（28）がカージナルスと合意に達したと、ESPNのジェフ・パッサン記者が自身のSNSで報じた。今オフのFA市場では、年齢の若さと高い潜在能力から、多くの球団が関心を寄せていた。メイは2025年、自己最多となる132回1/3を投げ、シーズン途中にドジャースからレッドソックスへトレード。両球団で合計7勝11敗、防御率4.96を記録した。一方で懸念材料もある。代名詞であるシ