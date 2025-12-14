グラビアアイドルの藍野りな（24）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。入浴ショットを投稿した。茶色のバスタオルを巻いているものの、胸元はギリギリまで露出。「夜になると、少しだけ力が抜ける気がする」などとつづり、シャワーを浴びて体をぬらしたショットもアップした。さらに、浴衣姿の「ビールが美味しい顔」や、旅館の食事を満喫する姿なども加えた。また、別の投稿では「いけそうって思ったんだけ