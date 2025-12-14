身長184センチ、体重93キロの巨体が左打席に入っただけで、得も言われぬ高揚感を覚える。しかも、まだ大学１年生となれば期待感はますます増幅する。井上和輝──駿台甲府高から法政大に進学して１年目。今秋には名門の正捕手に定着し、15試合で打率.364、４本塁打、12打点と好成績をマークした。シーズン後には大学日本代表候補に選出され、12月５日から愛媛県松山市で実施された強化合宿にも招集されている。今秋のリーグ戦