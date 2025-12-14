齋藤隆は36歳から42歳までメジャーのマウンドに上った photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載21：齋藤隆届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第21回は、36歳で迎えたルーキーイヤーから７年間メジャーで生き抜い