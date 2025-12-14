£²ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬12·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£°ì»þ´ü¡¢¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö·ø¤¤¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¤ËÄ¾¶á£µÇ¯¤Î£³Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËüÇÏ·ô¡£10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬£³²ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢ÀïÁ°¤«¤é¹Ó¤ì¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë