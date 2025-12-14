年金の受給額を増やすにはどうすればいいか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「基礎年金は原則60歳までしか加入することができないが、厚生年金には60歳以降も働いて加入を続けることができる。働けるうちはできるだけ長く働き、年金を増やすことを考える時代になってきている」という――。（第2回／全3回）※本稿は、大江英樹・大江加代『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックス【PLUS