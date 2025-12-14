「子どものスマホのスクリーンタイムを確認したら1日6時間も使っていて驚いた」そんな保護者の声は珍しくありません。動画視聴やSNS、ゲームなどでスマホを使う時間が長ければ、当然データ通信量も増え、月20GBでは足りないという状況も発生しがちです。 今回は、「スクリーンタイムが長い家庭で通信量は足りているのか？」「大容量・無制限プランを安く利用するにはどうしたらいいか？」という疑問