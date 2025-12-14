マイホームを賢くお得に買うには何に気を付ければいいのか。ファイナンシャルプランナーの松田聡子さんは「お得に住宅を買う手段の一つが住宅ローン減税だが、減税の恩恵を受けるためには、中でも省エネ基準はしっかりと確認したほうがいい」という――。※本稿は、松田聡子『60分でわかる！住宅ローン超入門』（技術評論社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／supawat bursuk※写真はイメージです - 写真＝iStock.