アメリカは日本の同盟国であり、日本外交の要となっている。戦史・紛争史研究家の山崎雅弘さんは「日本とアメリカはほんの80年前まで戦場で殺し合う関係にあった。日本の政治家は『日米関係は揺るぎない』と言うが、現実を表した言葉ではない」という――。※本稿は、山崎雅弘『日米軍事近現代史 黒船来航から日米同盟まで』（朝日新書）の一部を再編集したものです。令和7年10月28日、日米首脳会談（写真＝首相官邸ホームページよ