日本の防衛政策の強化を掲げる高市早苗政権の誕生を誰よりも待ち望んでいたのが、この人かもしれない──。人工知能（AI）を活用した軍事用ドローンや、無人潜水艦などを製造する米国の防衛テクノロジー企業「アンドゥリル・インダストリーズ」を率いる33歳の若手起業家、パルマー・ラッキー氏だ。同氏は12月3日、東京都内で会見を開き、日本への本格進出を発表した。前編記事『日本の「オタク界隈のスター」が「自爆ドローン」納