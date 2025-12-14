人は「43歳」で頂点を迎える――凍てつく極地を旅する探検家・ノンフィクション作家の角幡唯介さんは、新刊『43歳頂点論』でそう結論づけている。いったいなぜ、そのような考えに至ったのか、執筆の裏側を聞いた。角幡唯介（かくはた・ゆうすけ）／1976年、北海道生まれ。探検家・作家。近年は地球最北部で犬橇長期旅行を行っている。主な著作に『空白の五マイル』（大宅壮一ノンフィクション賞他）、『極夜行』（大佛次郎賞他）、