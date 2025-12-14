韓国ドラマのタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「마스크걸（マスクゴル）」を訳すと？日韓で大ヒットした韓国ドラマ「마스크걸（マスクゴル）」を知っていますか？2023年に放送され、コ・ヒョンジョン、ナナ、イ・ハンビョルが出演しているドラマです。いったい、「마스크걸（マスクゴル）」はどういう意味なのでしょうか。正