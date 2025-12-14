付属中出身の鈴木翔湧（２年）は３年前の日本一メンバー。対人の強さを生かし、２年生ながらセンターバックのレギュラーを務めていた。今冬の新チーム結成時から左サイドバックに転向し、秋の県選手権で全４試合に先発した。だが優勝後に再開されたプリンスリーグはベンチスタート。青嶋文明監督（５７）から攻撃力を課題に挙げられた。気持ちを切り替えて練習に励み、３戦ぶりに先発した今月６日の最終節（対静岡学園セカンド