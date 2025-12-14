県選手権で最優秀新人に選ばれたＭＦ石川塔梧（１年）は、球際の強さが光るボランチだ。９月からレギュラーに定着し、ボールの行方を予測しながら中盤を走り回り、こぼれ球を回収する。１０月の国民スポーツ大会では県選抜の準優勝に貢献したが、実は「大会の１週間前に言われたんです」。メンバーの負傷で急きょ招集され、任されたポジションも慣れないセンターバックだった。それでも武器にしている対人の強さを発揮して、全