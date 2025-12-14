クリスマスはどう過ごすのが正解なのかクリスマスはキリスト教の宗教行事の日である。でも宗教一辺倒イベントの日でもない。ローマカトリック教会や、ルーテル教会では宗教的な儀礼が展開しているのだろうが、それは宗教の中心エリアだからだ。周縁だと家族と過ごす日として大事にしていたり、仲間と過ごすのを楽しみにしていたり、「冬のイベントの一日」として過ごす日でもある。もともと「クリスマスだから宗教的に厳かに静かに