【書評】『生成AIで爆速！ChatGPT仕事術』／鈴木眞里子・著／日経文庫ビジュアル／1100円【評者】加谷珪一（経済評論家）日本ではあまり報道されていないのでピンと来ない人が多いかもしれないが、諸外国ではこれまでにない規模の人員削減が次々と行われている。その理由はAI導入による徹底した省力化である。AIが今後、多くの仕事を奪うことは漠然とイメージされてきたが、現実は想像を超えるペースで進んでいる。営業現場で