日本の電力構成は、いまも7割を火力発電に頼っており、二酸化炭素（CO2）排出問題や燃料調達リスクから、見直しを迫られている。政府は太陽光や風力、地熱など自然界に常に存在するものを活用する再生可能エネルギーによる発電の割合を増やす目標を立てている。その再生エネで近ごろ注目が集まっているペロブスカイト太陽発電の実証実験が、JR博多駅で始まった。ライターの小川裕夫氏が、博多駅での試みについてレポートする。【