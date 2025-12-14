キャラクターが成長する姿を丁寧に描いたTVer含む無料配信再生数でTBS全番組のベスト記録を更新し、今期随一の"バズりドラマ"となった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系火曜ドラマ、2025年10月7日〜12月9日）が最終回を迎えた。原作は「CREA夜ふかしマンガ大賞2024」第1位に輝いた谷口菜津子の同名漫画だ。第7話は無料配信再生数522万回を突破しTBS全番組の歴代1位を記録。最終回視聴率は番組最高の8.7％（世帯）、個人5.2