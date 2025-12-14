フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」。今回は、妻であるバービーさんが先月のエッセイで率直に綴った夫婦の大きな危機についてのアンサーエッセイ。芸能人と会社員という対極にあるふたりですが、結婚前から何かあるとお互いが納得いくまで話し合いを重ねるなどして良好な関係を築いてきました。結婚4周年目にしてどんな危機に直面したのか、そのき