国内で初めて自動運転の旅客船が瀬戸内海を走ることになりそうです。岡山市のフェリー会社などが岡山と小豆島を結ぶ船を自動で運航できるようにしました。 【写真を見る】国内初「自動運転の旅客船」岡山ー小豆島間商用運航の開始は2025年度中を目指す 生活航路維持の救世主になるか 船員の高齢化などで生活航路の維持が課題となる中救世主になるかもしれません。「今まさに自動走行。これは自動走行ですね。こ