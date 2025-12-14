¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë1999Ç¯2·î¡¢¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼Ë¡¡ÊºÄ¸¢²ó¼ý´ÉÍý²ó¼ý¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤ä¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃÄê¶âÁ¬ºÄ¸¢¤Î´ÉÍý²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¡ÊºÄ¸¢²ó¼ý²ñ¼Ò¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¹â¤Þ¤ëºÆÀ¸»Ù±ç¥Ë¡¼¥º¤ØÂÐ±þ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ÖºÆÀ¸·Ï¥µ¡¼¥Ó¥µ¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È³èÀ­²½¶¨µÄ²ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£»ö