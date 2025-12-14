●実子・家斉にしてやられる展開に テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第47話「饅頭(まんじゅう)こわい」の視聴分析をまとめた。『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第47話より(C)NHK○冷えた眼差しで治済を見据える重好最も注目されたのは20時31分で、注目度76.9％。ラスボス・一橋