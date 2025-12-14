お笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹と那須晃行が、きょう14日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。2年前にブレイクの真っ只中にあった2人を襲った、那須の脳梗塞発症について振り返りつつ、病気後初の漫才舞台復帰の裏側を番組が密着し、その軌跡とコンビの絆に迫る。なすなかにし幼少期から仲の良い従兄弟だったという中西と那須。毎日のように長電話をするほど親密だったという2