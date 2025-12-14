◇ＦＩＦＡチャレンジ杯フラメンゴ２―０ピラミッズＦＣ（１３日・ドーハ）【ドーハ（カタール）１３日＝金川誉】インターコンチネンタル杯決勝でパリＳＧと対戦するチームを決めるチャレンジ杯が行われ、南米王者のフラメンゴ（ブラジル）がアフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）に２―０と勝利した。２４年のフラメンゴ監督就任から短期間で数々のタイトルをつかみ、早くも次世代の名将の呼び声も高いフェリペルイス監督