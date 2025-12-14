12月14日に最終回を迎えるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。本作で調教師監修を務めている大竹正博調教師のインタビューコメントが公開された。 参考：『ザ・ロイヤルファミリー』は制作自体が“ドラマ”だった加藤Pが最終回に込めた“継承” 本作は、早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とした、競馬の世界を舞台に夢を追い続けた大人たちが、家族や仲間