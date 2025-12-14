【サンドラを観られなかった全国のドラ友と共有したい番組のコト】 【写真を見る】4年連続50試合登板＆通算300試合登板達成“ブルペンの便利屋”ことドラゴンズ選手会長・藤嶋健人が2025年シーズンを自己採点 ＣＢＣテレビ「サンデードラゴンズ」（毎週日曜日１２時５４分から東海エリアで生放送）をみたコラム このコラム（？）は「サンドラ」を観られなかった全国のドラ友に話したい！との思いから番組の内容を綴