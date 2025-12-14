「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？その名は――ピーター・ドラッカー。彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド