プロ・リーグ 25/26の第18節 アンデルレヒトとシントトロイデンの試合が、12月14日04:45にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはマリオ・ストロイケンス（MF）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライア