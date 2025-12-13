カフェインが苦手な人や、コーヒーを飲むと体調を崩してしまう人でも、尿酸値を下げたり痛風を予防したりする方法はあります。実は、デカフェやカフェインレスのコーヒーでも、尿酸値を下げる可能性があるという研究が報告されています。それでもコーヒーを控えたい場合はどうすれば良いのでしょうか？ 肝臓専門医の佐藤将人先生に、カフェインレス飲料の効果や、代替となる飲み物について詳