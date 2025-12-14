エールディヴィジ 25/26の第16節 ズウォレとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、12月14日05:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン