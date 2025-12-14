＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」を転載したものです。 エンターテインメント分野でのバリアフリー推進や地域活動など、多彩な活動で、車いすユーザーの「リアル」を発信するYouTuberの渋谷真子さん。人見知りでもできる人脈構築術など、就活生が前向きになれるヒントを聞いた。（取材・文／ライター奥田由意）「もったいない精神」で人とのつ