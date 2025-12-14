面接官の「見る目」に頼った採用をおこなう企業が少なくない。しかし、勘や経験だけでは、優秀な人材を見極めることは難しいし、失敗も次に生かせない。今求められるのは、自社・競合・ターゲットを多角的にとらえる「3つの分析」だ。100社以上の採用支援を手がけた筆者が語る、その体系だった採用メソッドとは？※本稿は、秋山 真『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか？と悩んだときに読む 採用の新基準』（アスコム）の一部を